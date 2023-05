Flamengo confirma lesão muscular de Gerson, que está fora do jogo contra o Racing

O volante Gerson, que foi escalado como titular pelo Flamengo na derrota de 3 a 2 para o Botafogo no último domingo (30), sentiu dores ainda durante o aquecimento e não entrou em campo para o jogo. Nesta terça-feira (2), o Flamengo divulgou que exames foram realizados, constatando a lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Ainda não há mais informações sobre o tempo de tratamento.

Com esse fato, o rubro-negro carioca não poderá contar com o volante na partida da próxima quinta (4), às 19h, contra o Racing, pela Copa Libertadores.

A dor de cabeça para Jorge Sampaoli pode ser ainda maior, já que Thiago Maia também se lesionou no clássico e saiu de muletas do Maracanã. Porém, nesse caso, o Flamengo já descartou a hipótese de fratura.

O Flamengo passa por uma série de baixas no setor do meio de campo. Arrascaeta realiza trabalhos de transição na recuperação da lesão da coxa esquerda, sofrida em março no Campeonato Carioca, e já vinha tendo problemas físicos depois de desenvolver uma pubalgia. Everton Ribeiro, que seria a opção inicial para o lugar de Gerson no clássico, sentiu dores no joelho esquerdo e só entrou no segundo tempo.