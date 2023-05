Vasco perde a primeira no Brasileirão e sai vaiado em São Januário

Deu ruim, diria o jargão popular! Após um mal início de campeonato, com duas derrotas consecutivas, O Bahia foi ao Rio de Janeiro e conseguiu seus três primeiros pontos na volta à Série A. O 'Tricolor de Aço' bateu o Vasco por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (1), em São Januário, com gol de Thaciano. O resultado foi importante para aliviar a pressão sobre o técnico Renata Paiva, após o início ruim no Campeonato Brasileiro

.Por outro lado, o resultado freou o bom início do Vasco, que vinha de resultados importantes contra Atlético-MG e Palmeiras. Foi a primeira derrota do time de Maurício Barbieri na competição. A equipe ouviu vaias no fim da partida.

Com a derrota, o Vasco termina a terceira rodada na 9ª colocação, com quatro pontos. O próximo compromisso será no sábado, às 21h, diante do Fluminense, no Maracanã.

.O Bahia, por sua vez, deixou a parte de baixo da tabela. Com três pontos, fecha a rodada na 15ª colocação. O próximo compromisso será contra o Coritiba, domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova.