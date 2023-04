Marcelo deve jogar contra o River Plate pela Libertadores , na próxima terça

O jogador está sendo preparado para a partida contra o River Plate no Maracanã - Foto: Divulgação

O lateral-esquerdo Marcelo, que está afastado dos jogos desde dia 17 de abril, devido uma lesão muscular, deverá ter condições de jogar contra o River Plate, pela Libertadores, na próxima terça-feira (2), no Maracanã. O jogador está treinando para a partida.

Marcelo, de 34 anos, jogou a última partida contra o The Strongest, da Bolívia, no dia 17; mas por causa de um desconforto na panturrilha , foi substituído ainda no primeiro tempo.

O Fluminense lidera o grupo D da Libertadores com 6 pontos, enquanto River Plate tem 3 pontos. A vitória do Tricolor deixará o time perto da classificação para as oitavas de final.