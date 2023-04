Campeonato internacional de handebol acontece até domingo em Barra de Maricá

A arena de handebol montada na Barra de Maricá recebeu ontem (27) o segundo dia dos jogos da 1ª etapa do Global Tour Beach Handball, torneio da Federação Internacional de Handebol (IHF) que acontece até domingo (30).

Com entrada gratuita, as competições contam com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

O evento conta com participação das seleções do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Argentina, México, Uruguai e Chile. Para a atleta de handebol do Brasil, Nathalie Sena, que já foi eleita a melhor jogadora de handebol de areia do mundo, elogiou o espaço.

“Estamos muito contentes em vir para Maricá. Aqui é uma das melhores estruturas que temos em nível mundial e é sempre uma sensação indescritível. Jogar contra a Argentina em casa é um dos nossos jogos mais pesados, pois ambas as equipes se conhecem. Estamos bem confiantes com os jogos e bem treinadas para as competições”, disse.

O público acompanhou os jogos do Uruguai x Estados Unidos (masculino), Estados Unidos x México (feminino), Portugal x China (masculino) e o Brasil x Argentina (feminino). Já no turno da tarde, o Brasil encarou a Argentina (masculino), Argentina x China (masculino e feminino), Estados Unidos x Portugal (masculino); Brasil x México (feminino) e Brasil x Uruguai (masculino).

Nesta sexta-feira (28), o campeonato terá um dia sem competições. As partidas retornam normalmente no sábado (29) pela manhã e à tarde – definindo quem fica com a quinta colocação em cada categoria e, na sequência, serão realizadas as semifinais. Já no domingo (30) ocorrem as disputas pelo terceiro lugar e as finais do campeonato.

Maricá, capital do handebol de praia

Maricá vem se consolidando como a capital do handebol de praia. No ano passado, o município sediou a Copa do Brasil juvenil e adulto, o Campeonato Brasileiro de Seleções e também o Desafio Internacional, que teve participação dos Estados Unidos e da Argentina, além do Brasil.

A atleta de handebol e professora de educação física do IFF, Regiane Costa, levou os alunos para conhecer mais do esporte e ver o Brasil jogar.

“É uma oportunidade única de estar aqui e ter esse evento gratuito na nossa cidade. Esse esporte só acrescenta na educação e formação dos nossos alunos, pois eles estudam os jogos de arremesso e muitos outros. Joguei com a equipe aqui no último fim de semana e o espaço é muito bom, único e bem formulado”, disse a atleta.

Em setembro de 2022, a cidade sediou o “Maricá Capital Nacional do Handebol de Praia” com a realização do Campeonato Brasileiro de Seleções, a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca – as três competições nas categorias adultas e juvenis – e o Desafio Internacional, com Brasil x Argentina, no feminino; e Brasil x EUA, no masculino. O grande evento reuniu cerca de dez mil pessoas na Praia da Barra, para assistir aos jogos, fomentando o turismo esportivo na cidade.

Para a aluna do Instituto Federal Fluminense (IFF), Thalita Araújo, 16 anos, moradora de São José do Imbassaí, é importante essa integração com o esporte para os alunos.

“Estou muito feliz pela professora nos trazer para assistir aos jogos. Acho muito importante termos e conhecermos mais esse grande esporte, que eu aprendi a amar por causa da minha professora e atleta Regiane Costa”, comentou a aluna do segundo ano do curso técnico de edificações.

Programação dos jogos

Sábado (29/04)

10h – Chile x EUA – masculino

10h50 – Argentina x EUA – feminino

11h40 – Uruguai x Argentina – masculino

12h30 – Chile x Brasil – feminino

13h20 – Brasil x Portugal – masculino

tarde: jogos a serem definidos

Domingo (30/04)

10h – Disputa pelo terceiro lugar no masculino

10h50 – Disputa pelo terceiro lugar no feminino

12h – Final feminino

13h20 – Final masculino

14h – Cerimônia de encerramento