Marcelo, reforço do Fluminense, é dúvida para jogo da Libertadores

O lateral-esquerdo Marcelo, principal contratação do Fluminense para a temporada, pode ficar de fora do próximo jogo da equipe contra o River Plate, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores. Isso porque, durante os exames médicos realizados nesta semana, foi detectada uma lesão muscular na panturrilha do jogador.

Embora o clube avalie a lesão como "leve", Marcelo não viajou para as últimas partidas contra Paysandu e Fortaleza, em Belém e Fortaleza, respectivamente. O atleta não entra em campo desde a vitória sobre o The Strongest, no Maracanã, no dia 18 de abril, quando pediu para deixar o gramado ainda no primeiro tempo.

Desde então, Marcelo não foi mais relacionado para as partidas do Fluminense, inclusive para a vitória contra o Athletico-PR, no Maracanã. Ele também está vetado para o jogo deste sábado, contra o Fortaleza, pelo Brasileirão.