Botafogo confirma boa fase, vence Ypiranga e avança na Copa do Brasil

O Botafogo confirmou a boa fase e mesmo com time reserva, derrotou, sem dificuldades, o Ypiranga-RS por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (27), no Estádio Nilton Santos, e passou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols da equipe comandada por Luís Castro foram marcados por Matheus Nascimento e Janderson. No total, o clube carioca fez 4 a 0 no agregado.

O Botafogo poupou titulares por conta do desgaste do calendário e entrou com o time todo reserva - com exceção do goleiro Lucas Perri - para a partida. Mesmo assim, dominou o Ypiranga-RS do começo ao fim. O Glorioso conhecerá seu próximo adversário para as oitavas de final da Copa do Brasil, na próximo terça-feira (02), em sorteio na sede da CBF, a partir de 13h.