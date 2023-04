Cuca pede demissão do Corinthians, após condenação por estupro voltar à tona

A decisão foi anunciada logo após a vitória do Corinthians contra o Remo. O time venceu na disputa de pênaltis e foi classificado para as oitavas da Copa do Brasil - Foto: Divulgação

O treinador Cuca pediu demissão do Corinthians, na noite desta quarta-feira (26), pressionado pela torcida em razão da condenação por estupro. Ele ficou no comando do time alvinegro por duas partidas.

A decisão foi anunciada logo após a vitória do Corinthians contra o Remo. O time venceu na disputa de pênaltis e foi classificado para as oitavas da Copa do Brasil.

Em 1987, Cuca e mais três colegas do Grêmio foram condenados pela Justiça suíça , por estupro contra uma menor de 13 anos, durante uma excursão do time gaúcho pela Europa.