Alexsander, do Fluminense, é alvo do futebol Europeu

Um dos destaques do Fluminense no início de temporada, Alexsander é alvo do futebol Europeu. Segundo informações do site "NetFlu", o Benfica e o Sporting, de Portugal, observam o jovem desde o final do ano passado.

Ainda de acordo com apurações do site, nenhuma proposta foi realizada pelo meio campista, no entanto, os cartolas portugueses de ambos os clubes seguem de olho na evolução do jovem, que é mais um promissor das categorias de base do Tricolor.

Atualmente, Alexsander se tornou um dos pilares do técnico Fernando Diniz, tanto na lateral-esquerda e como volante. Hoje, ele atua na sua posição de origem caso Marcelo não tenha condições de jogo. Recentemente, o atleta de 19 anos foi Campeão Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira.