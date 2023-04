Após campanha, Pelé é oficializado no dicionário

Em campanha promovida pelo SporTV, Pelé Foundation e o Santos, o Rei do Futebol vai figurar como verbete nos dicionários Michaelis. A iniciativa é uma homenagem para Pelé, que morreu em dezembro do ano passado. A ideia é eternizar o Rei em outras áreas além do esporte.

A cerimônia para oficializar o verbete aconteceu nesta quarta-feira (26) durante o evento Summit Sports, no Pacaembu. A família do maior jogador de todos os tempos recebeu uma placa com a palavra. A campanha deteve 125 mil assinaturas e o propósito foi eternizar Pelé como um adjetivo de excepcional, incomparável e único.

Veja a definição:

pe.lé® adj m+f sm+f Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé®, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único. Exemplos: Ele é o Pelé do basquete, ela é a Pelé do tênis, ela é a Pelé da dramaturgia brasileira, ele é o Pelé da medicina.