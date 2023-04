Ayrton Senna é nomeado patrono do esporte brasileiro

Foi sancionada nesta quarta-feira (26/02) a lei nº 14.559/23 que nomeia o célebre piloto de automobilismo Ayrton Senna o patrono do esporte brasileiro. O projeto, de autoria do deputado federal Filipe Barros (PL), foi avalizada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O projeto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados em 2019 e chegou ao Senado no final do último mês de março, onde também foi encontrou aprovação.

Tricampeão mundial de Fórmula 1, o piloto faleceu em 1994, aos 34 anos, após sofrer um acidente durante uma corrida do Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália. Apesar da carreira interrompida precocemente, Senna acumulou vitórias durante sua carreira e é considerado o quinto maior vencedor da história da categoria.

No mês passado, o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, inaugurou um espaço em homenagem ao piloto. No local, está um busto de 3,5 metros de altura e 550 quilos do atleta. A área foi aberta ao público no mesmo mês em que o atleta completaria 63 anos de idade.

Com a nomeação de Senna, o Brasil passa a ter 31 personalidades como patronas oficiais com aprovação do Congresso. Entre outros nomes homenageados com a honraria estão Oscar Niemeyer (patrono da arquitetura), Machado de Assis (patrono das letras) e Getúlio Vargas (patrono dos trabalhadores). Já o Patrono Cívico da Nação é Tiradentes.