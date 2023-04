Maracanã: Flamengo e Fluminense têm concessão renovada por mais 6 meses

O Maracanã continua sendo objeto de disputa entre clubes do Rio de Janeiro e o governo do estado. Em meio a controvérsias envolvendo a gestão provisória do estádio, o Flamengo e o Fluminense tiveram a concessão renovada por mais seis meses, com a aprovação do governo estadual. Isso significa que os dois clubes continuarão como gestores do Maracanã até outubro deste ano.

A renovação ocorre em meio a uma ação judicial movida pelo Vasco da Gama, que questiona a gestão provisória do estádio pelos rivais Flamengo e Fluminense. Quando consultados pelo governo, a dupla Fla-Flu afirmou que gostariam de continuar administrando o estádio. Agora, os documentos estão em trâmite para a assinatura da nova TPU.

No entanto, é importante notar que a nova concessão pode ser suspensa pela Justiça se o Vasco for bem-sucedido em sua ação. Caso isso ocorra, o Maracanã terá que voltar para as mãos do estado. Além disso, há uma disputa ainda maior pela gestão definitiva do estádio. O governo estadual terá que refazer os termos da licitação, considerados irregulares pelo TCE.

Flamengo e o Fluminense assumiram a gestão do estádio em 2019, após a saída da Odebrecht por conta de irregularidades na licitação. Desde então, eles têm administrado o Maracanã, inclusive tendo que arcar com custos de recuperação após o abandono do estádio ao final da Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Enquanto isso, o Vasco da Gama segue lutando para ter sua voz ouvida na disputa pela gestão do icônico estádio carioca.