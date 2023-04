Diego elogia Sampaoli e diz que "é fácil trabalhar com o elenco do Flamengo"

Apesar do início negativo da temporada, Ribas enfatizou que trabalhar com os jogadores não é complicado - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo e atual comentarista da Rede Globo, falou sobre as dificuldades de treinar o atual time Rubro-Negro em uma recente participação no Charla Podcast. Apesar do início negativo da temporada, Ribas enfatizou que trabalhar com os jogadores não é complicado em termos de caráter e personalidade.

"Trabalhar com esse time é fácil. A parte difícil é que quando você chega lá, a expectativa é 'você tem o melhor time, então você tem que entregar resultados.' Isso é difícil. Todo mundo diz: 'até minha avó poderia treinar esse time e conseguir resultados.' É aí que começam a subestimar o trabalho do técnico", disse.

Ribas também elogiou o treinador recém-contratado do Flamengo, Jorge Sampaoli, e deu sua opinião sobre por que alguns treinadores têm lutado para ter sucesso no clube. Ele negou a ideia de que os jogadores tenham se tornado acomodados após anos de conquistas de títulos.

"Nós vimos em outros clubes e até no Flamengo durante tempos difíceis que os jogadores estão lá, mas se você não souber como usá-los, não conseguirá resultados. O que aconteceu foi que os técnicos que conseguiram implementar suas ideias, convencer os jogadores e entregar resultados foram aqueles que colheram os frutos. Os que não tiveram sucesso, não tiveram. Mas o caráter dos jogadores do Flamengo é excelente. Se houver alguém acomodado, eles ficarão para trás", concluiu.