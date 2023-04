Equipes da Paraíba e do Rio vencem 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia, em Maricá

A etapa de abertura da temporada do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia chegou ao fim no domingo (23) - Foto: Divulgação

A etapa de abertura da temporada do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia chegou ao fim no domingo (23) - Foto: Divulgação

A etapa de abertura da temporada do Circuito Brasileiro de Handebol de Praia chegou ao fim no domingo (23), na arena montada na Avenida João Saldanha, na Barra de Maricá. Na categoria adulta, as equipes da Apcef/CT Rossana Marques-PB e do NR Beach, de Niterói, ficaram com o título no feminino e no masculino, respectivamente. Na preliminar, o Rio Handbeach levou a melhor sobre o Idec na disputa pelo terceiro lugar feminino.

A primeira decisão de título foi entre as mulheres, onde a Apcef não tomou conhecimento do Odete São Paio, de São Gonçalo, e venceu por 2 a 0, parciais de 21/8 e 16/11. Os destaques do time campeão foram a veterana Cíntia e a goleira Ingrid Frazão, eleita melhor do torneio na sua posição.

“Estou muito feliz. A nossa equipe está bem jovem com muitas meninas do juvenil. Foi bem difícil. Não começamos tão bem na competição, mas no decorrer do campeonato fomos encaixando e crescendo cada vez mais. Graças a Deus conseguimos sair com a vitória sendo campeãs e levando pontos para o Circuito Brasileiro”, destacou Ingrid, enquanto Cíntia falou sobre a estrutura montada para a competição. “É impressionante porque nós não estamos acostumadas com esse cuidado com os atletas que encontramos aqui. Torço para que estruturas assim sejam mais frequentes para o handebol”, projetou.

Na decisão masculina, o duelo foi entre equipes com a mesma origem. O NR Beach-RJ, considerado o ‘time B’ do Niterói Rugby-RJ, venceu a equipe principal e ficou com o título. A partida terminou 2 sets a 0 (parciais de 25/24 e 19/18). O ILGC/CESP-RJ ficou com o bronze.

“Prêmio individual é resultado de muito trabalho coletivo e a gente treinou muito. Enquanto o pessoal estava descansando, a gente treinava. Estamos muito focados e unidos. Construção certa e com um trabalho em equipe iria dar certo. Se não fosse agora era em outro momento. Estamos focados em nosso projeto - comentou Raí dos Santos, escolhido o melhor jogador da competição.

Maricá recebe 1ª etapa do Global Tour Beach Handball

Nesta semana, entre quarta-feira (26) e domingo (30), a arena sedia a 1ª etapa do Global Tour Beach Handball, torneio da Federação Internacional de Handebol (IHF). A competição terá entrada gratuita e a participação das seleções do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Argentina, México, Uruguai e Chile. O evento tem apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

“Esses eventos representam muito para o cenário do esporte em Maricá. O que terminou hoje foi uma competição de peso, de nível nacional e com o público interagindo bastante. Agora vamos ter algo ainda maior com seleções mundiais abrindo um circuito global, projetando Maricá para o mundo. Queremos convidar todos os fãs de esporte em geral para vir prestigiar a abertura, na quarta à noite, e os jogos que acontecem durante o dia até domingo”, reforçou o secretário de Esporte e Lazer de Maricá, Carlos Vagner Frauches.

Conheça o Handebol de Praia (Beach Handball)

O Handebol de Praia tem muita similaridade com o Handebol tradicional, cujo objetivo é marcar mais gols que o adversário. O esporte é disputado em dois tempos de 10 minutos, com intervalo de cinco entre os períodos. Em caso de empate em um dos períodos, é realizada uma jogada extra em que a equipe que marcar primeiro vence. Será ganhador o time que vencer os dois tempos. Caso haja empate, acontece o chamado “shoot-outs”, que são tiros de seis metros para definir um vencedor. Cada equipe terá cinco oportunidades de arremesso.