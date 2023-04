Maricá sedia pela primeira vez, etapa do Global Tour de handebol de praia

A cidade de Maricá, localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, será palco da 1ª Etapa do Global Tour Beach Handball, competição realizada pela Federação Internacional de Handebol (IHF). O torneio acontecerá entre os dias 26 e 30 de abril e vai receber as principais seleções masculinas e femininas da modalidade, incluindo as equipes do Brasil, penta e tricampeã mundial, respectivamente, de handebol de praia.

A competição é uma oportunidade para o esporte pleitear uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Além dos times brasileiros, estão confirmadas outras seis seleções: Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Portugal e Uruguai. Em quatro dias de disputas, as equipes masculinas e femininas vão duelar em um arena montada na Barra de Maricá com capacidade para cerca de 3,5 mil pessoas e com transmissão em português no canal oficial da IHF no YouTube. A entrada será gratuita todos os dias.

O Global Tour de Handebol de Praia é realizado pela Federação Internacional de Handebol e conta com apoio da Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Esportes e Lazer e da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). Esta será a primeira etapa do desafio em 2023, que contou com um projeto-piloto em 2022 e terá outras duas edições neste ano.

Thiago Gusmão, membro do comitê organizador do evento, celebra a realização do evento em Maricá, município que tem se tornado referência na organização de campeonatos de handebol de praia.

“Este projeto tem um grande significado para a modalidade e a cidade, com um complexo planejado para facilitar a recepção do público. Maricá tem se tornado um polo para a prática e a realização do handebol de praia, que conquista cada vez mais a atenção da população em meio ao crescimento dos esportes de areia no país. Esperamos que este torneio global seja uma porta de entrada para competições deste porte no Brasil”.

Anfitriãs do torneio, as seleções masculina e feminina de handebol de praia serão atrações em Maricá. A equipe masculina é a maior campeã mundial da modalidade, com cinco títulos, a atual vencedora do ANOC World Beach Games e a dona da medalha de bronze do Campeonato Mundial da IHF em 2022, na Grécia. A seleção terá pela frente Chile, Estados Unidos, Argentina, Uruguai e Portugal. A seleção feminina, tricampeã do mundo, enfrentará Estados Unidos, Argentina, México e Chile.

Serviços:

Data: 26 a 30 de abril

Onde: Avenida João Saldanha, Barra de Maricá - Maricá/RJ

ENTRADA GRATUITA

Transmissão: IHF - YouTube

Informações para credenciamento: maikyson@pressfc.com.br