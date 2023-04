Flamengo vence Bahia e assume liderança do Brasileiro Feminino

As Meninas da Gávea voltam a entrar em campo pela competição no próximo sábado (29) - Foto: Nayra Halm/Staff Images Woman/CBF

O Flamengo assumiu a liderança da Série A1 do Brasileiro Feminino após derrotar o Bahia por 1 a 0, na tarde deste sábado (22) na Gávea, pela 8ª rodada da competição. Com este triunfo, as Meninas da Gávea chegaram aos 21 pontos, dois a mais do que o Corinthians, que visita o Internacional na próxima segunda-feira (24).

Jogando em casa, o Rubro-Negro carioca chegou a marcar aos cinco minutos com Sole Jaimes. Porém, o lance foi anulado por causa de impedimento. Dois minutos depois a argentina voltou a marcar, mas em jogada que foi confirmada pelo juiz.

Na etapa final o Flamengo teve a oportunidade de ampliar o marcador. Mas Kaylaine Jr. cobrou pênalti para fora.

As Meninas da Gávea voltam a entrar em campo pela competição no próximo sábado (29), quando recebem o Real Brasília. No mesmo dia o Bahia (que ficou na 10ª posição da classificação após o revés) visita o Atlético-MG.