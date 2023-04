Brasileiro: Fluminense e Athletico se enfrentam no Maracanã

Fluminense e Athletico-PR medem forças, a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (22) no estádio do Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite ao vivo o jogão de bola.

O Tricolor chega ao confronto em uma grande fase. Com cinco vitórias nos últimos cinco jogos, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz está embalado. O Fluminense garantiu o bicampeonato do Carioca, o que não acontecia desde as temporadas 1984 e 1985, além de estar bem na Copa do Brasil, competição na qual estreou na terceira rodada com um triunfo de 3 a 0 sobre o Paysandu. Na Copa Libertadores, o principal objetivo da equipe das Laranjeiras na temporada, já são duas vitórias em dois compromissos.

Para manter o caminho das vitórias, o Tricolor confia demais no seu artilheiro, Germán Cano. O argentino tem um início de temporada impressionante, com 19 gols marcados em 17 jogos. Também vale destacar que a sequência positiva do Fluminense teve início justamente com a estreia de sua contratação mais impactante, o lateral-esquerdo Marcelo. Na estreia do Brasileirão o Time de Guerreiros foi até Belo Horizonte e bateu o América-MG por 3 a 0, resultado que o levou à liderança da competição.

O Athletico-PR também tem um início de 2023 positivo. O atual vice-campeão da Libertadores conquistou o Campeonato Paranaense e vai bem na competição continental, onde soma quatro pontos em dois jogos. No Campeonato Brasileiro estreou com vitória diante do Goiás pelo placar de 2 a 0. O Furacão tem no centroavante Pablo a sua principal esperança de gols. O atacante é o artilheiro da equipe no ano com nove gols.