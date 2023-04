Torcedor baleado em jogo do Fluminense apresenta melhora gradual

Bruno Tonini, torcedor do Fluminense que foi baleado durante uma partida de futebol no Rio de Janeiro, está apresentando uma melhora constante em seu estado de saúde. Aos 38 anos de idade, Bruno foi internado no Hospital Badim após ter sido baleado junto com o cinegrafista Thiago Leonel Fernandes da Motta, que infelizmente faleceu.

Apesar do susto, a equipe médica responsável pelo caso informou que Bruno está respirando sem ajuda de aparelhos e se comunicando com a equipe. Mesmo assim, ele ainda está sendo monitorado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pois requer cuidados especiais.

A família do torcedor solicitou que não fossem divulgadas muitas informações sobre o estado de saúde de Bruno, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). No entanto, sabe-se que o paciente está em processo de recuperação e que a equipe médica responsável pelo seu tratamento está trabalhando incansavelmente para que ele se recupere o mais rápido possível.