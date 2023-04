Vasco faz publicação em homenagem aos 96 anos de São Januário

Publicação está no Twitter e outras redes oficiais do clube - Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (21), completam-se 96 anos da inauguração do Estádio Vasco da Gama, popularmente conhecido como São Januário, fruto de um esforço dos sócios vascaínos na década de 1920.

Em 2007, por ocasião do 80º aniversário do estádio, o portal NetVasco divulgou um Especial em que resgatava, com detalhes, toda a expectativa em torno da inauguração da praça de esportes, então a maior da América do Sul, e a cronologia dos acontecimentos daquele dia histórico para o esporte brasileiro.

"Aquele dia 21 de abril de 1927, uma quinta-feira, feriado de Tiradentes (instituído em 1890), amanheceu diferente no Rio de Janeiro, então capital da República. Afinal, não era todo dia que se inaugurava o maior estádio do continente. Por isso a expectativa atingia não só os orgulhosos vascaínos, que haviam conseguido construir sua "casa" com recursos 100% próprios, como toda a comunidade esportiva brasileira. Todos os grandes jornais abriram espaço para o grande acontecimento esportivo do ano.", dizia a reportagem.

"Ao meio-dia, os portões de São Januário foram abertos ao público pela primeira vez. O Estádio Vasco da Gama, construído em apenas 10 meses e 15 dias (a pedra fundamental fora lançada em 6 de junho de 1926) pela firma Christiani & Nielsen (dinamarquesa, fundada em 1904, iniciou suas atividades no Brasil em 1917 e em 1988 foi incorporada à Carioca Engenharia, passando então a se chamar Carioca Christiani-Nielsen Engenharia) a partir de um projeto do arquiteto português Ricardo Severo (1869-1940) e localizado na Rua Abílio (cujo nome atual é General Almério de Moura), no bairro de São Cristóvão, seria inaugurado", relembra a publicação.

