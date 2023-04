Vasco anuncia contratação do argentino Gabriel Carabajal

O Vasco é o 10º clube do argentino. - Foto: Divulgação

O Vasco anunciou, nesta quinta-feira (20), a contratação do jogador argentino Gabriel Carabajal, de 32 anos. O atleta vem emprestado pelo Santos, com possibilidade de compra ao fim do contrato.

O meio campista é a 15ª contratação para a temporada 2023 do Cruzmaltino. O clube carioca viu no jogador uma oportunidade de mercado, já que está sendo pouco aproveitado no Santos.

Para os assuntos de dentro de campo, o Vasco segue sua preparação para encarar o Palmeiras no Maracanã. Depois de vencer o Atlético, em Minas Gerais, a torcida está animada e deve lotar o Mário Filho para acompanhar o Cruzmaltino na segunda rodada da competição nacional.