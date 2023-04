Botafogo realiza proposta pelo meia James Rodríguez

O jogador está negociando com clube carioca - Foto: Foto: Facebook Olympiacos FC

O Botafogo realizou uma proposta oficial por James Rodríguez, que está sem clube após deixar o Olympiacos, da Grécia. Segundo informações do site "Globo Esporte", o meia-atacante é um sonho de John Textor, que já estava monitorando o colombiano desde sua saída da equipe grega.

A negociação está sendo tocada pelo dono do clube carioca. Ainda de acordo com o site, a oferta pelo jogador é um salário fixo mensal, mas com bônus de acordo pelas perfomance esportivas dentro de campo.

O Alvinegro, por sua vez, entende que terá forte concorrência pelo jogador de 31 anos, mas apresentou bons números ao estafe do atleta e ao próprio. Na última temporada, o empresário norte-americano já havia demonstrado interesse em James Rodríguez antes de se transferir para o futebol da Grécia.

Inicialmente, as conversas se intensificaram na tarde desta quarta-feira (19), por John Textor diretamente com Jorge Mendes, um dos empresários mais influentes do mundo.