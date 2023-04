Ex-Botafogo encaminha acerto com clube da Série C

Um dos destaques do Athletic-MG no Campeonato Mineiro, o atacante Sassá, ex-Botafogo, está próximo de ser o novo reforço do Amazonas. Após consolidar seu nome na competição, o jogador irá disputar o Brasileirão Série C. A informação inicial é do site "Globo Esporte".

Aos 29 anos, Sassá chegou ao clube de São João Del Rei e também disputou a Copa do Brasil, mas foi logo eliminado na primeira fase. O atacante atuou em 11 partidas pelo Esquadrão e marcou um gol, após ficar 2 anos sem balançar as redes.

Revelado pelo Botafogo, o atacante foi campeão do Campeonato Carioca em 2013 e da Série B em 2015. Além disso, fez parte do elenco do Cruzeiro em 2018 conquistando a Copa do Brasil.