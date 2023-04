Vasco faz proposta ao América-MG por Matheus Gonçalves

Ainda em busca de reforços para o restante do Brasileirão, o Vasco oficializou uma proposta ao atacante Mateus Gonçalves, atualmente no América-MG. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa do SBT Sports Rio.

Aparentemente no detalhe das negociações, o Vasco quer realizar a compra de forma parcelada. O Cruzmaltino está disposto a pagar R$ 1 milhão pelo atleta do clube mineiro parcelado em 5x. O América-MG está resistente a proposta e só pretende vender Matheus Gonçalves à vista, o que deixa a negociação travada.



Se vier para o Vasco, não será a primeira vez que o jogador estará em terras carioca, em 2019 o jogador foi emprestado ao Fluminense.