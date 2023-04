Jhon Arias, do Fluminense, é alvo de grande clube europeu

Um dos destaques do Fluminense nas duas últimas temporadas, Jhon Arias é alvo de grande clube europeu. Segundo informações do comentarista português Luís Pinto Coelho, do programa Bola na Rede, o meia-atacante despertou interesse do Sporting, de Portugal.

Ainda de acordo com o jornalista, o clube português está buscando alternativas para o meio de campo no mercado internacional para suprir uma eventual saída de Pedro Gonçalves e Marcus Edwards.

No entanto, a possível negociação seria de extrema dificuldade. Isso porque o Fluminense está disputando todas as competições visando o título, especialmente a Libertadores. Com isso, o Tricolor das Laranjeiras não deve iniciar nenhuma tratativa.

Jhon Arias, por sua vez, tem o contrato com o Fluminense até o fim de 2025, e dificilmente sai do clube carioca por um valor menor que 20 milhões de euros.