Thiago Silva pode ter feito sua última partida na Liga dos Campeões

O zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, adotou um tom de despedida após a eliminação de seu time na Liga dos Campeões para o Real Madrid. O jogador de 38 anos, que conquistou o torneio pelo próprio Chelsea em 2021, afirmou que essa pode ter sido sua última participação na competição.

Em entrevista à TNT Sports, Thiago Silva expressou sua decepção com a derrota, comentando sobre a dificuldade em marcar gols e a qualidade do adversário. Ele também destacou a importância de tirar lições dessas situações para o futuro.

O zagueiro também abordou o retorno de Marcelo ao Fluminense, clube onde os dois jogaram juntos em 2006, e pela seleção brasileira em duas Copas do Mundo. Thiago Silva admitiu que a decisão do ídolo do Real Madrid mexeu com ele e se mostrou feliz pelo reinício de Marcelo em seu antigo clube.

Além disso, o futuro do Chelsea na próxima temporada da Liga dos Campeões é incerto, já que a equipe de Londres ocupa apenas a 11ª posição no Campeonato Inglês. Com contrato até junho de 2024, Thiago Silva pode não ter outra oportunidade de jogar a competição em um futuro próximo.

Apesar da possível despedida da Liga dos Campeões, Thiago Silva segue como um dos principais jogadores do Chelsea e deve continuar contribuindo com sua vasta experiência e liderança para o sucesso do clube.