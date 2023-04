STJD vai entrar em caso de manipulação de resultados na Série A

STJD vai entrar no caso sobre manipulação de resultados e pode até excluir atletas do esporte - Foto: Reprodução

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai ingressar no caso de manipulação de resultados em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. A Procuradoria do órgão vai encaminhar em breve um ofício ao Ministério Público de Goiás, responsável pela investigação, para ter acesso às informações descobertas na apuração e tomar as medidas cabíveis na esfera desportiva.

Ronaldo Piacente, procurador-geral do STJD, já conversou com o promotor Fernando Cesconett, pois, como a investigação corre em sigilo, é necessária a formalização do pedido. A Operação Penalidade Máxima, que cumpriu mandados em seis estados nesta terça-feira (18), tem como alvos o zagueiro Victor Ramos (Chapecoense), o lateral Igor Cariús (Sport), o meia Gabriel Tota (ex-Juventude) e o zagueiro Kevin Lomónaco (Bragantino).

Até o atual momento, não foi identificado o envolvimento de clubes, mas as suspeitas se mantém à jogadores. Entre as possíveis consequências, estão a aplicação de multas, suspensão e até mesmo a expulsão do atleta, caso confirmada sua participação.