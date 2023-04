Especulado no Flu ano passado, Ricardo Goulart decide se aposentar

Ricardo Goulart, o meia-atacante do Bahia, anunciou nesta terça-feira (18), a sua aposentadoria do futebol aos 31 anos. Na próxima sexta-feira, o jogador vai dar uma entrevista coletiva para falar sobre o fim da carreira.

Ricardo chegou no Bahia na temporada 2022 e participou de 16 partidas , ajudando o time tricolor rumo ao acesso para a Primeira Divisão. O meia começou a temporada 2023 entre os titulares, mas perdeu espaço e tem sido reserva do clube. Até o momento, marcou apenas três gols na nova temporada.

No início de 2022, Goulart chegou a ser especulado no Fluminense. Na época, o Tricolor estava entre contratar o meio e o atacante Germán Cano. Para felicidade da torcida tricolor, o atacante argentino acabou sendo o escolhido e já virou ídolo do clube carioca, enquanto Goulart não conseguiu repetir seus melhores momentos no futebol.