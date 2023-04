Time Master Condor conquista troféu em jogo na AABB de Palmas

O time foi criado há 44 anos para reunir os amigos - Foto: Divulgação / Foto do leitor

O grupo de futebol de veteranos Master Condor, de Niterói, conquistou o título, no último domingo (16), em torneio realizado na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) em Palmas. O time niteroiense competiu nas categorias acima de 30 e 60 anos, e garantiu a vitória nos dois jogos.

Troféu conquistado do último jogo, no último domingo (1¨) | Foto: Divulgação/ Foto do leitor

Master Condor é um grupo esportivo que contém homens dos 30 até os 76 anos ou até onde a ‘’idade permita jogar’’ conforme brinca Adilson Alves, jogador que está há 25 anos no time fundado em 1979. O grupo, formado pelo oficial da aeronáutica Luis Gonzaga da Silva, buscava reunir amigos para jogar recreativamente e, com o passar dos anos, foi crescendo e hoje conta com integrantes das mais diversas áreas. O time, que viaja para outros estados brasileiros a fim de competir, já foi para território internacional, competindo na Itália, EUA e Portugal.

As viagens para competições são custeadas pelos próprios jogadores, como explica Adilson. "A gente só precisa de um time para jogar contra e de um campo para competir."

O grupo, criado de forma afetiva por serem todos amigos, treina às segundas e quartas na quadra dos bombeiros, em Charitas. A participação e inclusão no grupo é feita por indicação, já que todos se conhecem e jogam por lazer.