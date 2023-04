Sub-15 da Espanha convoca Enzo Alves, filho de Marcelo do Fluminense

O menino de 13 anos, joga no Real Madrid desde 2017 - Foto: Divulgação

Enzo Alves, filho do lateral-esquerdo do Fluminense, Marcelo, foi convocado para a seleção sub-15 da Espanha.

O menino, de 13 anos, joga no Real Madrid desde 2017 e está se destacando nas categorias de base do clube merengue com 32 gols em 14 jogos nessa temporada. Enzo soma mais de 100 gols pelas categorias infantis.

Em dezembro de 2022, ele assinou o primeiro contrato com o clube da capital espanhola.