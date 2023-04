Goleiro do Coritiba reclama de nova regra após gol de Gabigol: “Vão nos engessar daqui a pouco”

Em nova orientação, goleiros não podem se mexer no momento do pênalti - Foto: Divulgação/Coritiba

O goleiro Gabriel Vasconcelos, do Coritiba, não perdeu a oportunidade de fazer críticas fortes à mudança de regra que limita a movimentação do goleiro antes de uma cobrança de pênalti. Ele viveu essa situação durante a cobrança do atacante Gabigol, na derrota para o Flamengo por 3 a 0, domingo, pela estreia do Brasileirão.

"A orientação é que não podia me movimentar. Não pode fazer mais nada. Daqui a pouco vão engessar o goleiro e falar para o cara bater. Ali é uma disputa do atacante com o goleiro. São regras que vão engessando o futebol", disse o goleiro, em zona mista.

O guarda-redes do Coritiba vem se destacando no quesito com a camisa Alviverde. Ele havia defendido todas as cobranças pelo Coxa, contra Cuiabá e Fortaleza, além de uma defesa em penalidade diante do Criciúma.

A nova regra entrou em vigor nesta temporada. Esta regra vem tendo o nome de efeito Emiliano Martínez por suas ações de provocar e desestabilizar os cobradores nas disputas de pênaltis durante a última Copa do Mundo.

Quais as diferenças entre a regra antiga e a nova?

Regra anterior: “O goleiro defensor deve permanecer na linha do gol, de frente para o cobrador, entre as traves, sem tocar nas traves, travessão ou rede do gol, até que a bola seja chutada.”

Nova regra: “O goleiro defensor deve permanecer na linha do gol, de frente para o cobrador, entre as traves, até que a bola seja chutada. O goleiro não deve se comportar de forma a distrair injustamente o cobrador. Por exemplo: atrasar a execução da cobrança ou tocar traves, travessão ou rede do gol.”

No comunicado oficial, a Ifab aponta que o goleiro não deve se comportar de maneira que não demonstre respeito pelo jogo. Outra mudança de texto diz respeito aos acréscimos. Agora, as comemorações de gols também serão computadas para cálculo de quanto tempo extra o árbitro deve determinar.