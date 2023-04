Tricolor reencontrará a torcida no Maracanã pela Libertadores após 15 anos

A partida entre o Fluminense e The Strongest, da Bolívia será nessa terça(18) - Foto: Divulgação

A torcida do tricolor, depois de 15 anos sem ver o Fluminense jogar pela Libertadores, promete comparecer em peso ao Maracanã para a partida entre Fluminense e The Strongest, da Bolívia, nesta terça-feira (18), às 19h. Quase 50 mil ingressos foram vendidos.

No site de vendas, só há disponibilidade de ingressos no setor Norte. Na Libertadores desse ano, o Fluminense venceu o Sporting Cristal por 3x1, em Lima. E o seu rival, The Strongest, derrotou o River Plate pelo mesmo placar.