Ex-jogador do Vasco aciona Justiça para cobrar dívidas do clube

O jogador Bruno Tubarão acionou a Justiça para cobrar uma dívida de mais de R$ 140 mil deixada pelo Vasco da Gama. Atual meia do Atlético-GO, o atleta alega não ter recebido algumas das multas rescisórias que o clube devia ter pago após sua passagem pelo cruzmaltino, que se encerrou em dezembro do ano passado.

De acordo com o jogador, o Vasco está devendo R$ 140.819,80. Bruno assinou para jogar com a camisa do carioca em agosto de 2022, ele saiu após o fim do contrato, no fim do ano. Na Justiça, o jogador abriu uma ação tanto contra o Vasco quanto contra a 777 Partners, empresa que detém maior parte das ações da SAF do time.



A ação foi levada para a 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). A primeira audiência só deve acontecer em agosto.