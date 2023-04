Flamengo vence e Gabigol encerra jejum após dez jogos sem marcar

Com gol de pênalti diante do Coritiba, na tarde deste domingo (16), Gabigol encerrou o jejum de dez jogos no Flamengo sem balançar as redes. Em jogo pela primeira rodada do Brasileirão 2023, o rubro-negro carioca venceu por 3x0, no Maracanã.

O técnico recém anunciado, Jorge Sampaoli, esteve no estádio acompanhado de toda comissão técnica que inicia nesta segunda (17), o trabalho efetivo no clube.

O primeiro gol do jogo foi do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, em um chute de fora da área. O segundo foi de Gabigol, de pênalti, interrompendo uma seca de dois meses, desde quando deixou o dele duas vezes diante do Volta Redonda, ainda pela Taça Guanabara. O terceiro gol foi de Pedro, com uma cavadinha sobre o goleiro.

O cenário ameniza um pouco a pressão para o início do trabalho de Sampaoli.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Internacional, no Beira-Rio, domingo, às 11h. Já o Coritiba recebe o Fortaleza, no mesmo dia, mas às 18h30.