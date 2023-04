Sampaoli chega ao Rio para se apresentar ao Flamengo

Sampaoli com a camisa do Flamengo - Foto: Divulgação/Marcelo Cortes/CRF

Sampaoli com a camisa do Flamengo - Foto: Divulgação/Marcelo Cortes/CRF

Jorge Sampaoli já está no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. Após atraso no voo, o técnico argentino desembarcou por volta das 10h da manhã deste domingo no Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo diretor executivo de futebol do clube, Bruno Spindel, e por um grupo de torcedores no Aeroporto do Galeão.

Apesar de só iniciar os trabalhos na segunda-feira, ele já estará no Maracanã para acompanhar o jogo contra o Coritiba, hoje, às 16h (de Brasília), na estreia do time no Campeonato Brasileiro.

Sampaoli chega ao clube com consenso entre os dirigentes rubro-negros, após os resultados recentes e a incerteza pelo futuro de Jorge Jesus.

"Feliz pela possibilidade e espero corresponder à toda expectativa que vocês têm. [...] primeiro é chegar, diagnosticar e ver como estão. E depois propor um trabalho que seguramente dê resultados", disse ele, em entrevista à Fla TV.