Torcedores do Flamengo protestam no Ninho do Urubu

Faixas com o nome "Gabigordo" e a frase "Muita marra, pouco futebol" foram expostas no local - Foto: Reprodução

Na manhã deste sábado (15), torcedores do Flamengo protestaram na porta do CT Ninho do Urubu contra os recentes resultados ruins do clube. Membros do departamento de futebol e jogadores como Gabigol, Gerson e David Luiz foram os principais alvos das críticas.

Faixas com o nome "Gabigordo" e a frase "Muita marra, pouco futebol" foram expostas no local, já que atacante vive um jejum de 10 jogos sem marcar. Seu último gol foi na vitória por 3 a 1 sobre o Volta Redonda, no dia 15 de fevereiro.

Mesmo com o novo treinador já definido, o Flamengo entrará a campo para enfrentar o Coritiba com Mário Jorge ainda no comando. O duelo está marcado para este domingo (16), às 16h, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.