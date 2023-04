Flamengo anuncia Jorge Sampaoli como novo técnico

Jorge Sampaoli, um técnico argentino de 63 anos, foi oficialmente anunciado como o novo treinador do Flamengo. Ele chega para substituir Vítor Pereira, que foi demitido devido aos maus resultados no início desta temporada.

O acordo foi acertado na noite de sexta-feira (14), quando os líderes do clube se encontraram com os representantes de Sampaoli. Segundo informações divulgadas, o Flamengo não considerou a possibilidade de esperar o término do contrato de Jorge Jesus na Turquia, embora o técnico português fosse um dos favoritos dos torcedores.

Jorge Sampaoli iniciou sua carreira como treinador nos anos 90 e já treinou importantes equipes como Sporting Cristal (2007), Emelec (2010), Univesidad de Chile (2011), a Seleção do Chile (2011 a 2016), a Seleção da Argentina (2017 e 2018), Sevilla (2016 e 2022/2023), Olympique de Mrseille (2021/2022), Santos (2019) e Atlético-MG (2020/2021).