Botafogo renova contrato com Víctor Cuesta até 2024

O Botafogo anunciou a compra definitiva do zagueiro argentino Víctor Cuesta até 2024. - Foto: Divulgação

O Botafogo anunciou a renovação de contrato do zagueiro argentino Víctor Cuesta, na manhã desta sexta-feira (14). O jogador, que chegou ao Botafogo há uma ano, estava emprestado pelo Internacional. Agora, com o contrato se encerrando com o clube gaúcho, ele vai assinar um compromisso até o fim de 2024.

O atleta está escalado para a estreia do Glorioso no Brasileirão, neste sábado (15), no estádio Nilton Santos, o Engenhão, contra o São Paulo, às 18:30h .