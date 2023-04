Inscrições para 2ª edição da Maratona de Niterói estão abertas

Provas começam no Caminho Niemeyer, no centro, e cruzam orlas de praias da cidade - Foto: Divulgação

Acontece no mês que vem a 2ª Maratona de Niterói, evento esportivo organizado no município da Região Metropolitana que reúne moradores e atletas da região para dar uma 'volta' pela cidade. As inscrições estão abertas.

Nessa edição, além do incentivo à prática esportiva, a 'bandeira' do evento vai ser a preservação ambiental: o evento deve ser a primeira prova desportiva realizada na cidade a aderir à neutralização do gás carbônico produzido durante os dias de Maratona.

"Por meio da Secretaria do Clima de Niterói, uma empresa ficará responsável por medir a quantidade de gás carbônico emitida durante todo o evento, seja no transporte dos atletas, material utilizado nas provas e nas demais atividades programadas. De posse desse total, se define quantas árvores devem ser plantadas para neutralizar o impacto do CO2 no meio ambiente", explica Karen Casalini, triatleta e empresária da empresa 3A Eventos, que organiza a prova.

Inscrições podem ser feitas até o dia 27 de abril no site do evento | Foto: Divulgação

O secretário do Clima da cidade, Luciano Paez, celebrou a oportunidade de ter uma mobilização em prol de pautas climáticas no evento. "Venho percebendo que os diversos atores que impactam nas mudanças climáticas, em especial, as instituições que trabalham diretamente com a sociedade, possuem uma sensibilização muito grande no enfrentamento às mudanças do clima. Nesse sentido, apoiar, técnica e institucionalmente, eventos esportivos, área em que Niterói tem larga experiência, é fundamental, não só de forma simbólica, mas também, na transição cultural", afirma Paez.

A 2ª Maratona de Niterói acontece no final de semana de 6 e 7 de maio, com provas para menores e adultos. A prova principal acontece no domingo (07/05) - com percursos de 42 km nas categorias solo e revezamento; e de 5 km para corrida e caminhada.

A largada acontece no Caminho Niemeyer, no centro da cidade, seguindo pela orla de Icaraí, São Francisco e Charitas, indo até o bairro de Piratininga, de onde os atletas retornarão para o ponto de partida. Além das provas de corrida, o evento também levará ao Caminho Niemeyer uma exposição, feira de produtos desportivos, espaço de gastronomia, apresentações e outras atrações

As inscrições para as provas estão abertas até 27 de abril pelo site do evento.