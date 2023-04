Rei e Rainha do Mar estreia etapa em Niterói

A realeza vai estrear em novos mares. Pela primeira vez em mais de 10 anos de história, o Rei e Rainha do Mar desembarca em Niterói para a terceira etapa do circuito 2023. O evento acontece no dia 28 de maio na bela praia de Camboinhas, com diversas opções de provas. As inscrições estão disponíveis por meio reierainhadomar.com.br, com vagas limitadas.

O maior festival de esportes de praia do mundo chega na região oceânica de Niterói oferecendo aos nadadores mais uma experiência em cenário deslumbrante. As águas cristalinas e a areia branca do local serão palco para milhares de atletas em provas para toda família. A natação tem quatro distâncias: Open (500 metros), Sprint (1 km), Classic (2,5 km) e Challenge (5 km).

Aos atletas do Beach Biathlon, a etapa oferece a prova com 1 km de natação seguido por 2 km de corrida na areia. Para quem deseja apenas correr ou caminhar, a melhor opção é o Beach Run (2 e 4 km). As crianças não poderiam ficar de fora. A Kids Run tem várias distâncias selecionadas pela faixa etária, enquanto a Kids Swim é destinada para nadadores de 9 e 10 anos, com percurso de 200 metros e toda a segurança de staff em terra e no mar.

O Circuito Rei e Rainha do 2023 tem patrocínio Enel Distribuição Rio por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro, via Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, além de apoio da Speedo. O evento é uma criação e realização da agência Effect Sport, e desde 2009 promove a milhares de atletas, entre profissionais e amadores, uma incrível experiência em belos cenários do litoral brasileiro.

“Estamos muito empolgados por chegar com o Rei e Rainha do Mar em Niterói, finalmente. Uma etapa na cidade já estava planejada há um bom tempo, mas agora conseguimos confirmar o evento, e eu tenho certeza que será espetacular. O local é lindo, e o alto astral dos participantes vai tomar conta da praia. Vai ser contagiante”, avisa o CEO da Effect Sport e ex-nadador, Pedro Rego Monteiro.

Benefícios para inscrições

Para 2023, o Circuito Rei e Rainha do Mar oferece a opção de inscrições para todas as etapas do calendário do ano por meio do site reierainhadomar.com.br e com novidade. Com o Astral Pass, o participante já pode garantir sua participação na tradicional edição de Copacabana, em dezembro, escolhendo o kit atleta que desejar. Como benefício, o participante ganha produtos oficiais do evento.

Mais informações sobre o Rainha do Mar, acesse reierainhadomar.com.br.

Mais informações sobre a Effect Sport, acesse effectsport.com.br.