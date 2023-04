Vasco aciona Justiça contra o Flamengo por direito de jogar no Maracanã

Vasco e Flamengo vão levar o conflito para fora dos gramados novamente; o clube cruz-maltino acionou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra o rival para ter o direito de disputar a partida no dia 23 de abril, contra o Palmeiras, no Maracanã.

O time já tinha pedido ao consórcio que gere o estádio, no dia 23 de março, para disputar, mas a única resposta recebida é de que a solicitação estava em análise. Apesar de também administrar o Maracanã, o Fluminense entra em casos como esse apenas como interveniente anuente. Por ser o permissionário através de um Termo de Permissão de Uso, o Fla é o alvo da ação da diretoria jurídica vascaína.

O Vasco da Gama pede tutela antecipada para poder se organizar quanto a venda de ingressos. O clube esclareceu, ainda, que o pedido é pontual e se aplica a jogos específicos em que considera necessário ter uma capacidade maior do que a de seu estádio, o São Januário.