Em nova onda de cortes, Globo demite trio de veteranos do Esporte

Em meio a sequência de cortes que a Globo vem fazendo em seu quadro de funcionários, nesta quinta-feira (13), foram desligados da emissora o repórter Régis Rösing, o narrador Jaime Jr. e o comentarista Mauricio Noriega. Estes são os três primeiros grandes nomes de uma lista de demissões que afetará todo o departamento de Esporte da Globo.

Régis Rösing trabalhava na empresa desde 1990 e começou a carreira na RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. Sua marca registrada é fazer reportagens em "níveis de leitura", segundo o site oficial da emissora. "Ou seja, textos que informem de maneira simples os fãs do esporte, mas também pessoas que não conhecem bem as regras".

Rösing ainda não se pronunciou sobre o desligamento nas redes sociais.

Já Noriega agradeceu aos profissionais com quem trabalhou na emissora e disse ter orgulho da trajetória no SporTV. "Agradeço aos quase 21 anos de trajetória no SporTV, que me deu a oportunidade de ser o profissional que hoje sou. Comentei duas finais de Copa. Tenho orgulho do que construí, sendo sempre ético, correto e fiel à minha agenda: profissionalismo e retidão".

Jaime Jr. postou um vídeo nos stories agradecendo o público e a emissora: "O meu ciclo na TV Globo terminou hoje, foram onze anos nos canais Globo. Se contar o tempo de freela, deu quase 15 anos, por exemplo, no SporTV, no Premiere".

"Só tenho, mesmo, a agradecer muito por tudo o que vivi aqui, o que aprendi aqui, foram momentos muito especiais. E agradecer a vocês, que sempre estiveram aí na audiência, acompanhando o meu trabalho. E o que eu quero no futuro? Vamos ver agora o que vai acontecer. Só tenho a agradecer muito a vocês e dizer: inté!", disse o narrador.

Alguns outros nomes demitidos do departamento de Esporte:

Carlão- ex-atleta e comentarista do SporTV;

Júlia Garcia- filha do jornalista Alexandre Garcia;

Thiago Corrêa- editoria e-Sports, extinta pela emissora;

João Ramalho- produtor especial de seleção brasileira.

Pronunciamento da emissora

A Globo afirmou que, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem o "compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história".

As demissões fazem parte da dinâmica de qualquer empresa, segundo a emissora. "Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios".

"Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento", conclui o posicionamento.