Filho do goleiro Bruno com Eliza Samúdio é anunciado na base do Athlético-PR

O filho do ex-goleiro Bruno com a modelo Eliza Samúdio vai seguir a carreira do pai. Bruno Samudio de Souza, conhecido como Bruninho, tem 13 anos e vai jogar pelas categorias de base do Athlético Paranaense.

O menino estreia pelo time no próximo sábado (15/04), em uma partida da equipe sub-15, pelo Sul-Brasileiro BG Prime, torneio que reúne equipes de base de diferentes clubes da região Sul. Ele já treina com o Athletico-PR desde o ano passado.

Segundo relatos, Bruninho se mudou para o sul do país no começo desse ano, junto da avó materna, e estará livre para assinar um acordo de vínculo não profissional a partir do ano que vem, caso o clube tenha interesse.

Antes de se mudar para o sul, o menino morava no Mato Grosso do Sul, também com a avó. Segundo testemunhas, ele estaria desde o último semestre do ano passado sem receber a pensão que deveria receber de seu pai, condenados pela morte da companheira.