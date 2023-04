Fluminense estuda a possibilidade de contratar Arthur

O Fluminense pretende se reforçar para a disputa do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América e, segundo informações do jornal espanhol "Sport", tem interesse na contratação do volante Arthur, ex Grêmio, que atualmente tem contrato com a Juventus, da Itália.

Atualmente, o brasileiro está emprestado ao Liverpool e só jogou 76 minutos no time de Jurgen Klopp, divididos entre Uefa Champions League e Copa da Liga Inglesa. Pela Premier League, Arthur sequer entrou em campo.

Para ter o jogador, o clube das laranjeiras teria que desembolsar algum valor de compensação aos italianos. Essa é a única exigência do Juventus para liberar Arthur, que tem contrato com o time italiano até junho de 2025.

Outra situação que pode complicar a negociação é o alto salário do atleta, que está acima da realidade do Fluminense. Para vir, é preciso que o volante aceite uma redução salarial.

Arthur começou sua carreira no Grêmio, onde teve grande destaque. Na Europa, o jogador tem passagens pelo Barcelona, Juventus e Liverpool.