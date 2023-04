Carlos Ancelotti impõe condição para negociar com a CBF

O resultado das partidas de quartas de final da liga dos campeões, entre Real Madrid e Chelsea pode definir o futuro da seleção brasileira. Uma futura eliminação do clube espanhol pode ser o começo para uma negociação da CBF com Carlos Ancelotti.

O técnico do Real Madrid afirmou que só pensaria em abrir diálogo com a CBF quando o clube merengue não tiver mais nada de importante para disputar na temporada e a Liga dos Campeões é o último grande objetivo do time espanhol nesta temporada, apesar do clube está na final da Copa do Rei.

A CBF tem Carlos Ancelotti como favorito para comandar a seleção brasileira. No entanto, o técnico italiano tem contrato com Real Madrid até 2024. A esperança da CBF é que Ancelotti rescinda com o clube merengue para assumir a seleção no segundo semestre.



Por causa do planejamento, seria bom para CBF, uma possível eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões, para saber a posição de Carlos Ancelotti o quanto antes.