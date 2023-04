Torcedor baleado no Maracanã apresenta melhora no estado de saúde

O torcedor do Fluminense, Bruno Tonini Moura, que foi baleado na saída do Maracanã, após o primeiro jogo entre Flamengo e Fluminense pela final do Campeonato Carioca, no último dia 1º, apresentou melhoras em seu quadro clínico. Segundo nota divulgada pelo Hospital Badim nesta terça-feira (11), Bruno permanece internado na UTI, mas passou por uma extubação devido à evolução de seu estado de saúde.

No entanto, a unidade hospitalar não forneceu mais detalhes sobre o quadro do paciente, atendendo a pedido da família e seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Vale lembrar que Bruno foi atacado a tiros pelo policial penal Marcelo de Lima, juntamente com o cinegrafista Thiago Leonel Fernandes da Motta, que infelizmente faleceu no local.

Marcelo foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de esclarecer as circunstâncias do ocorrido e responsabilizar os envolvidos.