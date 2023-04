Flamengo cogita pagar multa rescisória para ter Jorge Jesus de volta

Jesus fez história no Flamengo em 2019 e é o preferido também dos torcedores - Foto: Divulgação/Flamengo

Jesus fez história no Flamengo em 2019 e é o preferido também dos torcedores - Foto: Divulgação/Flamengo

Oficializada a demissão de Vitor Pereira, o Flamengo está, agora, em fase de achar um novo técnico para o time. O mais cotado para o cargo é o português Jorge Jesus e os boatos são de que Rodolfo Landim, quer contratar o treinador de imediato, pagando até mesmo uma multa rescisória milionária para o atual clube de Jesus.

Jesus fez história no Flamengo em 2019 e é o preferido também dos torcedores.

No entanto, o treinador se pronunciou e parece não estar com tanto imediatismo quanto o Rubro-Negro e desconversou sobre os assuntos do futuro.

Jorge Jesus declarou que quer esperar até maio e que o seu foco agora são os campeonatos turcos que enfrentará como treinador do Fenerbahçe.

"O presidente falou comigo. Ele me deu um tempo para refletir, só darei uma resposta em maio. Agora vamos viver. Falta um mês para acabar. Não é momento para falarmos sobre isso porque temos tempo. O importante é o foco na Copa da Turquia e na Liga Turca. Vamos ver como isso vai acabar" disse o português.

Caso o técnico seja contratado pelo Flamengo, o clube terá que pagar ao Fenerbahçe uma multa rescisória de cerca de R$37 milhões, equivalentes ao tempo de contrato que Jesus ainda teria com o time.