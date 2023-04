Traficante armado em ação social do Vasco é investigado pela Polícia Civil do Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou uma investigação sobre um traficante armado que foi filmado durante uma ação social de Páscoa do Vasco, no último domingo (10), na região da Taquara, Zona Oeste da cidade. A instituição informou que o indivíduo foi identificado como um dos criminosos que atuam na área e que será investigado pelos crimes de associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a 32ª DP (Taquara), que está à frente da investigação, a denúncia foi recebida por meio de publicação em redes sociais e diligências estão em andamento para esclarecer o ocorrido e concluir o caso. Além disso, as imagens também servirão como provas em outras investigações que vinculam o homem ao crime de associação ao tráfico de drogas.

Relembre o caso

O Vasco publicou em seu canal no Youtube um vídeo da ação social de Páscoa, que acabou sendo deletado pelo clube após repercussão negativa. Nas imagens, é possível ver jogadores do time distribuindo caixas de bombons de chocolate para crianças, enquanto o traficante armado, vestindo uma camisa da torcida organizada do Flamengo, atravessa o local com um fuzil no peito.

A postagem gerou polêmica nas redes sociais, com muitos questionando como um membro de uma torcida organizada rival do Vasco teria conseguido entrar em uma ação social do clube com uma arma de fogo. No entanto, alguns internautas defenderam a Vasco TV, responsável pelo conteúdo, alegando que erros podem acontecer durante o processo de edição e revisão dos vídeos.