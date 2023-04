Vasco anuncia saída do jogador Nenê nesta segunda

Na tarde desta segunda-feira (10), o Vasco da Gama anunciou que o jogador Nenê foi liberado do clube. O contrato do atleta era até o final do mês e o clube já havia comunicado que não o renovaria.

De acordo com o comunicado do clube, o "atleta retornará no ano que vem, em nova função".

Nenê teve duas passagens pelo Vasco, entre 2015 e 2018 , retornando no fim de 2021. Conquistou os títulos do Carioca e da Taça Guanabara em 2016 e da Taça Rio em 2017. O jogador foi essencial na campanha do acesso a Série A. Foi dele o gol da vitória por 1x0 sobre o Ituano na última rodada.

O atleta, de 41 anos, participou de 199 jogos oficiais com a camisa do Vasco. Mais de 200 partidas, incluindo os amistosos. Ao total, ele marcou 60 gols e foi autor de 51 assistências.