Demissão de Vítor Pereira trava por conta das multa de R$ 15 milhões

Após vexame na final do Carioca, no Maracanã, neste domingo (9), quando o Flamengo perdeu para o Fluminense por 4x1, a diretoria Rubro-Negra parece que se cansou dos fracassos do técnico Vítor Pereira. A demissão do português ainda não aconteceu, segundo informações, por conta de uma multa rescisória de R$ 15 milhões.

O clube carioca, sob o comando de Vítor Pereira, perdeu quatro torneios, três deles sendo vice-campeão: Supercopa Brasileira, Recopa Sul-Americana, Mundial de clubes, onde foi eliminado na semifinal, e o Campeonato Carioca.

Se não houver uma conversa amigável referente a multa contratual, é possível que Vítor Pereira seja demitido e o clube pague integralmente o valor.