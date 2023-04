Flamengo tem a maior torcida do país, aponta pesquisa

Flamengo tem a maior torcida do Brasil, de acordo com pesquisa - Foto: Paula Reis/Flamengo

O Flamengo é o clube de futebol com a maior torcida do Brasil, indica a Pesquisa CNN Esportes/Itatiaia/Quaest, divulgada na manhã desta segunda-feira (10). Segundo o levantamento, um em cada quatro brasileiros que torcem para algum time de futebol diz ser flamenguista.

Os dados do “O Maior Raio-X do Torcedor” apontam que logo atrás do Flamengo está o Corinthians, e em seguida o seu maior rival, o Palmeiras. O clube carioca está na frente do segundo colocado em 6 pontos percentuais, com uma margem de erro de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos. Em quarto lugar está o São Paulo, e empatados em quinto/sexto estão Atlético Mineiro e Cruzeiro.

O segundo maior time carioca é o Vasco, que está em sétimo lugar a nível nacional. Já o Fluminense e o Botafogo não chegaram a entrar no Top 10, pontuando apenas 1% cada.

O estudo, encomendado pela CNN Esportes em parceria com a Rádio Itatiaia, e realizado pela Quaest, realizou 6.507 entrevistas presenciais com pessoas com 16 anos ou mais que se declararam torcedores em 325 cidades brasileiras, no período de 29 de março a 2 de abril de 2023.

Ranking das 12 maiores torcidas do Brasil:

1- Flamengo – 24%

2- Corinthians – 18%

3 - Palmeiras – 9%

4 - São Paulo – 8%

5 - Atlético Mineiro e Cruzeiro – 5%

7 - Vasco – 4%

8- Grêmio e Santos – 3%

10 - Bahia, Internacional e Sport – 2%