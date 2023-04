Fluminense 'atropela' o Flamengo e é bicampeão Carioca

O Fluminense goleou o Flamengo por 4 a 1, na noite deste domingo (9), e se sagrou bicampeão do Campeonato Carioca. Os gols tricolores foram marcados por Marcelo, Cano (2x) e Alexsander.

Em desvantagem de dois gols, por ter perdido por 2 a 0 o primeiro jogo, o Fluminense se viu obrigado a atacar desde o início da partida, e assim o fez. Com uma atuação irreparável, o Tricolor 'atropelou' o rival e marcou duas vezes ainda na primeira etapa.

O primeiro gol, e o mais bonito do jogo, saiu dos pés do craque Marcelo. Depois de receber na área, ele ficou em cima do zagueiro, cortou o segundo e chutou no canto direito de Santos.

O segundo veio dos pés do artilheiro Cano. Em jogada rápida, Ganso tocou para o argentino que bateu na saída do goleiro.

No segundo tempo, o Tricolor seguiu em cima do rival e marcou mais duas vezes. O terceiro gol saiu de pênalti. Cano foi para a marca da cal, bateu, Santos pegou, mas no rebote o argentino marcou.

O último gol Tricolor saiu dos pés de Alexandre, cria de Xerém. Ele aproveitou rebote e chutou forte para ampliar a vantagem do Fluminense.

Após ter o resultado que lhe interessava, o Tricolor recuou seu time e o Flamengo tentava duas últimas cartadas. Após tanto cruzar bola na área, uma deu certo. Depois de cruzamento pela direita, a bola sobrou para o lateral Ayrton Lucas, que bateu cruzado.

Depois do gol, o Flamengo tentou acelerar o jogo, mas não havia mais tempo. Com o fim de jogo, o Fluminense foi campeão com o placar agregado de 4 a 3.

Com o bicampeonato, o Fluminense chega ao seu 33° título estadual. Já o treinador Fernando Diniz venceu seu primeiro título na carreira.